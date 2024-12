An einem Bahnübergang in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zu Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde sein Auto von einer Lokomotive erfasst. Der 59-jährige Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.