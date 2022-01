Ich bin in guter Behandlung bei meiner Haus- und auch Augenärztin, sie unterstützen mich fachlich sehr kompetent. Wir haben von Anfang an alles genau abgeklärt, bis wir zur Diagnose Long Covid gekommen sind. Ich war beim MRT, weil mir so schwindlig war. Ich war beim Lungen-Röntgen, weil ich mit enormer Luftnot zu kämpfen hatte. Und ich bin seit November in einer speziellen Long-Covid-Praxis in Behandlung. Die Ärzte dort verstehen mich, die muss ich nicht überzeugen. Die haben sofort geglaubt, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, dass ich schlecht sehen kann und sie haben auch sofort die Fatigue nachvollziehen können.