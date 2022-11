Die Sparkasse Unstrut-Hainich schließt zum Jahresende ihre Filialen in Menteroda und Körner komplett. An beiden Standorten werde es auch keine Selbstbedienungsbereiche (SB) mehr geben, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN.

Die Zahl der Selbstbedienungsbereiche im Landkreis bleibe aber mit neun konstant, weil die bisherigen Geschäftsstellen in Herbsleben und in der Mühlhäuser Brückenstraße in SB-Stellen umgewandelt werden.