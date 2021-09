In Menteroda im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine neue Rohrleitung für salzhaltige Abwässer in Betrieb genommen worden. Die 14 Kilometer lange Leitung führt von der Bergbau-Rückstandshalde in Menteroda durch den Holzthallebener Wald zu einem großen Sammelbecken nach Wipperdorf.

Auf der Halde in Menteroda lagern 41 Millionen Tonnen Rückstände aus der Kalisalz-Förderung, vor allem Steinsalz. Niederschläge sickern in die Halde und lösen Salz - 100.000 Kubikmeter salzhaltiges Abwasser entstehen so pro Jahr. Bisher wurde das Salzwasser in das 1990 stillgelegte Kalibergwerk Volkenroda geleitet. Das funktioniert nun nicht mehr, weil die Schächte geflutet sind.