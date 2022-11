Beide sexuellen Übergriffe seien geplant gewesen, so die Richter. In zwei der Fälle missbrauchte er die 12 und 13 Jahre alten Opfer in Hotels, nachdem er sich im Internet mit ihnen verabredet hatte. Verhaftet wurde er Anfang dieses Jahres in einem Nordhäuser Hotel. Dort hatte er einen 13-jährigen Jungen schwer missbraucht und die Taten auch gefilmt. Die Mutter des Jungen hatte die Polizei alarmiert.