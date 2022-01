Ein 82-jähriger Rentner steht im Verdacht, in einem Ort im Unstrut-Hainich-Kreis seine gleichaltrige Ehefrau getötet zu haben. Der Mann habe am frühen Montagmorgen selbst die Polizei gerufen, teilte die Polizei Nordhausen mit. Die Beamten hätten die leblose Frau im Haus gefunden, Wiederbelebungsversuche seien erfolglos gewesen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ereignete sich das Verbrechen in Mülverstedt, einem Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich.