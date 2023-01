Autofahrer müssen seit November 2021 in vielen Fällen doppelt so viel bezahlen wie zuvor. Im Ort 16 bis 20 km/h zu schnell kostet seitdem 70 Euro statt bisher 35. Lastwagen-Fahrer müssen in Schrittgeschwindigkeit abbiegen, sonst sind ebenfalls 70 Euro fällig.