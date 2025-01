In der Altstadt von Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis hat die Feuerwehr am Montagmittag einen Schwelbrand gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr nach einem Alarm gegen 11 Uhr aus, um den Brand in einer Geschäftsstelle am Steinweg zu löschen.