Brand in Mühlhausen Kartons mit Hilfsgütern für die Ukraine vernichtet

Bei einem Brand in einer Werkhalle in Görmar/ Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wurden in der Nacht zum Donnerstag rund 100 Kartons mit Hilfsgütern für die Ukraine vernichtet. Die Kartons enthielten etwa 3,5 Tonnen Verbandsmaterial, Babynahrung, Lebensmitteln und Hygieneartikel. Die Initiatoren der Spendensammlung gehen davon aus, dass das meiste vernichtet oder nicht mehr zu gebrauchen ist.