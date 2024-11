Ein Ladendieb hat in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit Pfefferspray in einem Einkaufsmarkt um sich gesprüht und damit 13 Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann am Donnerstag kurz vor 15 Uhr Waren in einem Rucksack und einem Beutel aus dem Markt am Kreuzgraben schleusen wollen.