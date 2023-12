Mühlhausen Bislang 65.000 Euro Spenden für Dürer-Denkmal an der Kornmarktkirche

Für das neue "Dürer-Denkmal" in Mühlhausen sind bisher 65.000 Euro gespendet worden. Das Geld stammt von Privatpersonen und Benefizveranstaltungen, sagte Michael Scholl vom Freundeskreis Mühlhäuser Museen MDR THÜRINGEN. Ziel seien 200.000 Euro. Dank des Stadtratsbeschlusses, die Errichtung des Denkmals mit maximal 100.000 Euro zu untersützen, seien der Verein und die Mühlhäuser Museen auf einem guten Weg.

Am Kornmarkt soll bis 2025 ein sieben Meter hohes Dürer-Denkmal aufgestellt werden. Künstler Timm Kregel will dabei einen Entwurf von Albrecht Dürer aus dem 16. Jahrhundert umsetzen. Dürer hatte im Jahr 1526 ein Denkmal für die aufrührerischen Bauern entworfen. Sein Entwurf war nie umgesetzt worden.

Anlässlich der Landesausstellung "500 Jahre Bauernkrieg" soll das 2025 in Mühlhausen nachgeholt werden. Kregel will die von Dürer gezeichnete Säule aus Bronze gießen lassen. Allein der Guss kostet rund 120.000 Euro.

Das Denkmal zeigt einen Bauernkrieger, der in Richtung Kornmarktkirche schaut. Diese war 1525 Versammlungsort aufständischer Bauern. Der "trauernde (geschlagene) Bauer", wie Dürer ihn nannte, ist in sich zusammengesunken, hat das Kinn in der Hand und hat ein Schwert im Rücken.