Am Dienstagabend hat sich eine Einwohnerin im Unstrut-Hainich-Kreis beherzt an einen Frühjahrsputz gemacht, der einen Einsatz der Polizei zur Folge hatte. Demnach soll die Frau in ihrer Mehrfamilienhauswohnung in Mühlhausen eine solche Menge Wischwasser verwendet haben, dass es beim Nachbarn darunter durch die Decke tropfte.