In Mühlhausen haben am Montagabend 150 Menschen der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Auf dem Untermarkt zündeten sie Kerzen an und stellten sie vor den Brunnen an der Divi Blasii Kirche. Mehrere Redner erinnerten an die mittlerweile 380 im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis und sprachen sich für ein solidarisches Mühlhausen aus.