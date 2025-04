Für die Schließungspläne für drei Grundschulen in Mühlhausen interessierten sich am Montagabend zahlreiche Zuschauer im Kreistag. Betroffene aus Lengenfeld unterm Stein hatten ein großes Protest-Plakat mitgebracht.

Weil es zu wenige Schüler gibt, sollen die Grundschulen in Lengenfeld unterm Stein, Thamsbrück und Körner ab 2026 geschlossen werden. Das sieht der Entwurf des Schulnetzplanes vor, der am Montagabend von Landrat Thomas Ahke (FWG) in den Kreistag eingebracht wurde.