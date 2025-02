Die einen finden es längst überfällig, die anderen sind sauer. Rund um die Marienkirche in Mühlhausen hat die Stadt eine Hundeverbotszone ausgewiesen. Seit Montag weisen kleine Verbotsschilder in dem kleinen Park darauf hin, dass die Vierbeiner dort nicht mehr erwünscht sind. Grund ist das andauernde Hundekot-Problem, mit dem die Stadt ein für allemal Schluss machen will.

Der zentral gelegene Platz direkt an der Fußgängerzone ist sowohl bei Mühlhäusern als auch bei Touristen sehr beliebt. Immer wieder finden dort auch Veranstaltungen statt. Trotz verstärkter Kontrollen und neuer Hundestationen habe die Stadt das Problem nicht in den Griff bekommen, sagt Bürgermeister Jan Riemann (FWG) - und so wurde den Vierbeinern nun der Platzverweis erteilt. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Unter den Mühlhäusern und in den sozialen Netzwerken sorgt diese Entscheidung für ordentlich Gesprächsstoff. Viele finden es gut, dass die Stadt nun Konsequenzen zieht. Einige fordern sogar, die Verbotszone auszuweiten. Vor allem Hundebesitzer aber sind verärgert und halten die neue Regel für nicht durchsetzbar.

Ziel: saubere Stadt zum Bauernkriegs-Jahr

"Das tut mir dann auch leid für die Hundebesitzer, die sich an die Regeln halten", sagt Jan Riemann, "aber am Ende müssen wir ja eine Lösung finden". Denn für Mühlhausen steht das große Jubiläumsjahr "500 Jahre Bauernkrieg" an. "Wir erwarten sehr viele Besucher und gerade der Bereich Marienkirche ist ja auch prägend für das Stadtbild."

Der Bürgermeister verweist auch darauf, dass sich nur wenige hundert Meter von dem historischen Wahrzeichen entfernt die nächste Hundewiese befindet, auf der die Tiere ihr Geschäft verrichten dürfen. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann