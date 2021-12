Das Mühlhäuser Industriegebiet Görmar-Kaserne wird seit Donnerstag weiter ausgebaut. Bis Frühjahr 2024 soll auf dem Gelände ein neues Industriegebiet entstehen. Den symbolischen ersten Spatenstich nahmen Vertreter des Landes und der Kommune am Donnerstag vor.

Insgesamt werden mehr als elf Millionen Euro investiert. Das Land unterstützt das Projekt mit 9,3 Millionen Euro. Beim ersten Spatenstich bezeichnete Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee den Ausbau des Industrie- und Gewerbegebietes als Kernprojekt für den Wirtschaftsstandort Mühlhausen. Ähnlich äußerte sich der Mühlhäuser Oberbürgermeister Johannes Bruns. Zusammen mit dem bevorstehenden Anschluss an die Ortsumfahrung der B 247 in unmittelbarer Nähe und der Erweiterung von Industrieflächen am Schadeberg werde Mühlhausen immer attraktiver für Unternehmen.