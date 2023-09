Nachdem am 17. August ein Feuer an der bekannten Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen gelegt wurde, ist der 58 Jahre alte Verdächtige vorläufig in einer Klinik untergebracht worden. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Mann steht im Verdacht an der Kirche mit Brandbeschleuniger ein Feuer gelegt zu haben. Dabei wurde die Fassade des Gotteshauses beschädigt.