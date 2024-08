Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Nach Jahr der Ungewissheit "Rimbach-Show" kann weitergehen: Mühlhäuser Kirmesgemeinde findet neues Zuhause

19. August 2024, 16:14 Uhr

Eine der ältesten Mühlhäuser Kirmesgemeinden hat ein neues Domizil: Nach 30 Jahren am Petristeinweg ist die Kirmesgemeinde "Am Rimbach" in die Tonbergstraße in Mühlhausen umgezogen. Mit mehr Komfort für die Besucher und ehrenamtlichen Helfer. Die "Rimbach-Show", das beliebte Männerballett, kann weitergehen.