Mühlhausen Koch-Azubis kochen für Obdachlosen-Wärmestube

Normalerweise kochen die Azubis so viele Portionen, wie sie für sich selbst brauchen. Bis zu den Sommerferien kommen einige Gerichte dazu. Auch bei den Sozialassistenten steht Kochen auf dem Stundenplan. In den zwei Übungsküchen finden sie ideale Bedingungen für den Unterricht.

Die Koch-Azubis aus dem dritten Jahr haben insgesamt drei Stunden gebraucht: Erst gab es eine Lektion an der Tafel, bei der die Rezepte mit Mengen und Reihenfolge besprochen wurde. Dann ging es an den Herd. Jeder einzelne Kochgang wurde erklärt. Die Praxisanleiter demonstrierten; die Azubis schauten zu. Irgendwann wirbelten die zehn Lehrlinge dann selbst in allen Ecken: am Herd, beim Dekorieren, Aufräumen und Geschirrspülen. In der Dessertküche vollendeten Kevin Meyer und Enes Yildiz mit Praxislehrer Andreas Buhl das Tiramisu. Weil noch etwas Pudding übrig war, kreierten sie noch eine kleine Zugabe.