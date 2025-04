Bauernkrieg: Landesausstellung 2025 in der Stadt

2025 wird an das Jubiläum mit einer großen Landesausstellung in der Stadt erinnert, daran, wie sich die deutschen Bauern gegen die Unterdrückung durch Adel und Kirche auflehnten, an die blutigen Auseinandersetzungen in ihrem Kampf um mehr Rechte und bessere Lebensbedingungen, der schließlich niedergeschlagen wurde. Einer seiner Anführer, der radikale Reformer Thomas Müntzer, wurde im Mai 1525 in Mühlhausen hingerichtet.

Dürer-Skizze inspiriert zu Denkmal in Mühlhausen

Wie sich Mühlhausen mit dem Thema auseinandersetzen könnte, hatte sich Müller in Vorbereitung auf das Jubiläum gefragt. Ein Zufall brachte ihn auf die Idee. Als er in Dürers Lehrbuch für Kunst und Geometrie blätterte, fand er die Skizze für eine Säule: Darauf sitzt ein Bauer gebeugt, mit den Ellenbogen auf den Knien, in derselben Pose wie in Dürers Holzschnitt "Christus in der Rast". Der Bauer hat ein Schwert im Rücken. Zu seinen Füßen: ein Hühnerkorb, Getreideähren, Gerätschaften aus dem bäuerlichen Leben wie Heugabel und Dreschflegel, eine Milchkanne und ein Butterfass. Wie Dürer sich zum Bauernkrieg positioniert hat, ist nicht ganz klar. Es gibt jedoch Aufzeichnungen, in denen er den Kampf der leidenden Bauern mit der Passion Christi vergleicht.

Bildrechte: Benjamin Voßler

Die sieben Meter hohe Säule ist auf dem Kornmarkt in Mühlhausen so aufgestellt, dass der darauf sitzende Bauer der Kirche den Rücken zuwendet. Diese Positionierung ist absichtlich gewählt, wie Müller betont, so wie das Schwert im Rücken deute sie auf den Verrat der Kirche an den Bauern.

Sechs Jahre Ringen um eine Idee und Spendenmarathon

Bei der Auswahl des ausführenden Künstlers hatte Müller sofort einen Kandidaten im Kopf: Timm Kregel aus Gorsleben im Kyffhäuserkreis, dessen Arbeiten er aus zuvor gemeinsam veranstalteten Ausstellungen kannte. Der Vorsitzende des Freundeskreises der Mühlhäuser Museen, Scholl, fand die Wahl "goldrichtig", auch weil Kregel als Generalist und speziell als Puppenbauer mit vielen Werkstoffen wie Metall oder Holz umgehen könne. An der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle habe er eine breite Ausbildung erfahren.

Nun ist es vollbracht. Die sieben Meter hohe Säule aus Bronze wurde am Samstag auf dem Kornmarkt in Mühlhausen enthüllt. Kregel meinte, er sei sprachlos. Auch Michael Scholl vom Freundeskreis zeigte sich gerührt und erklärte im Gespräch mit MDR KULTUR, es sei gewaltig, dass es gelingen konnte, so viele unterschiedliche Menschen aus der ganzen Republik für die Realisierung zusammen zu bringen. Obwohl anfangs viele in Mühlhausen noch dagegen gewesen seien, habe sich eine sachliche Debatte entwickelt. Sein Wunsch: "So sollten wir zukünftig alle miteinander umgehen."