Die neue Werkstatt in Grabe im Unstrut-Hainich-Kreis macht Stefan Beerhold glücklich. Auf 100 Quadratmetern kann der 49-Jährige seinen Traum erfüllen: Aus Birkenholz produziert er Licht- und andere Themenbögen sowie Wunschartikel aus Nussbaum.

Bis Jahresende war er Mitarbeiter bei Vitesco am Standort Mühlhausen. Zwei Jahre hat er gemeinsam mit den Kollegen für den Erhalt des Mühlhäuser Standortes gekämpft. Während dieser Zeit ist die Schließung zwei Mal verschoben worden, inzwischen auf Ende 2024.

Stefan Beerhold hat neun Jahre im Mühlhäuser Betrieb gearbeitet. Erst hieß sein Arbeitergeber "Continental", später "Vitesco" . Als er dort als Techniker angefangen hat, gab es noch elf Produktionsanlagen. Zuletzt liefen noch zwei. 2017 hat er ein neues Hobby gefunden. Weil sich seine Frau Antje einen Schwibbogen wünschte, hat er ihr einen gebaut und dabei Spaß an der Holzarbeit gefunden. Ab da verbrachte er zwischen seinen Schichten bei "Continental" viel Zeit im Hobbykeller. Aus rechtlichen Gründen heißen seine Kunstwerke "Lichtbogen".

Bei diesem ersten Lichtbogen blieb es aber nicht. Er probierte verschiedene Motive aus. Das Mühlhausen-Motiv mit Stadtmauer und Rabenturm bescherte ihm viele Nachfragen. Es folgten weitere Stadtmotive unter anderem von Erfurt, Eisenach und Hannover. 34 verschiedene sind es mittlerweile. Später kamen Themenbögen für Trucker, Fußballer oder andere Vereine hinzu. Beerhold meldete sein Hobby in der "Lichtbogenmanufaktur" als Nebenerwerb an.

Die Selbstständigkeit fühlt sich verdammt gut an, sagt Beerhold. Ohne die jahrelange Arbeit bei Vitesco wäre die jetzige Selbstständigkeit nicht möglich gewesen. Mit der von ihm und seinen Ex-Kollegen im Arbeitskampf erstrittenen Abfindung hat er sein Firmenfahrzeug und die neuen Laser- sowie Fräsmaschinen bezahlt.

Den Schritt in die Selbstständigkeit habe er nur gehen können, weil er viel Jahre bei "Vitesco" gut verdient habe. Dafür sei er sehr dankbar. Freilich falle jetzt ein Gehalt weg. Aber: Er habe nun ganz viel Zeit für seine Lichtbogenmanufaktur und die Kunden. Viele seiner Ex-Kollegen haben ihn schon in seiner Werkstatt im Mühlhäuser Ortsteil Grabe besucht.

Bei Vitesco arbeiten im Moment noch 143 Mitarbeiter. Fast die Hälfte kann nach Informationen des Betriebsrates in Altersteilzeit gehen. Übrig bleiben bis Jahresende 88 Kollegen, die das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren schrittweise verlassen müssen: Ende 2023 sind es noch 65 und im September 2024 noch 62. Das steht so im Sozialplan, sagt Oliver Walther vom Betriebsrat. Den hatten sich die Vitesco-Leute fast zwei Jahre lang erkämpft, mit Streiks und Demonstrationen.