Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Nordhausen muss ein ehemaliger Polizist aus Erfurt für drei Jahre und drei Monate in Haft. Das Landgericht Mühlhausen hat den 70-Jährigen am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Nebenbuhler vor einem Jahr mit einem Messer in den Bauch gestochen und dabei schwer verletzt hat. Der Mann konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Richter: Kein versuchter Mord

Ein versuchter Mord - wie von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt - sei dem geständigen Angeklagten nicht nachzuweisen, so die Richter. Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte ausgesagt, dass er den neuen Freund seiner Frau "nur" verletzen und nicht töten wollte. Er gab an, die Tat zu bedauern und sagte, dass er normalerweise nicht gewalttätig sei.

Der Angeklagte ist zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa