Vor knapp einem Jahr hat ein damals 34-Jähriger in Sondershausen seine Mutter und deren Lebensgefährten in deren Wohnung in Sondershausen mit insgesamt sechs Messerstichen schwer verletzt. Beide erlitten nach Stichen in den Oberkörper schwere Verletzungen und konnten nur mit einer Notoperation gerettet werden.