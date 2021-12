Urteil in Mühlhausen gefallen Nach Messerattacke in Sondershausen: 35-Jähriger in Psychiatrie untergebracht

Ein Jahr nach einer lebensbedrohlichen Messerattacke auf seine Eltern muss ein 35-Jähriger auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie bleiben. In einem Sicherungsverfahren hat das Landgericht Mühlhausen festgestellt, dass der Sondershäuser an einer paranoiden Schizophrenie leidet und eine Gefahr für die Allgemeinheit ist.