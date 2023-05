Fongern selbst nahm zu Beginn des Konzertes das Mikrofon in die Hand. "Dein Kind macht einen Ausflug mit Freunden, will abends zum Geburtstag und kommt nur bis Bad Langensalza. Sieben Familien, die einen Angehörigen verloren haben und denen die Todesnachricht überbracht werden muss, und das am besten so gefühlvoll und rücksichtsvoll wie möglich - dafür gibt es Gott sei dank eine Organisation, die uns in den Tagen unterstützt hat, Trost gespendet und Rückenhalt gegeben hat. Dass es so einen Zusammenhalt gibt - alle Spielsmannzüge spenden ihre Gage -, das gibt uns Kraft", sagte Fongern. "Die Trauer ist groß, aber das, was uns die letzten Tage widerfahren ist, gibt uns viel Kraft".