In Mühlhausen sucht die Polizei nach einem dreijährigen Jungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll das Kind nach einem Beschluss des Amtsgerichts vom Jugendamt in Obhut genommen werden. Die Behörden gehen davon aus, dass sich das Kind bei seiner Mutter befindet. Es wird vermutet, dass sie verhindern will, dass ihr der Junge weggenommen wird. Die Polizei hat am Freitag Fotos von Mutter und Kind veröffentlicht.