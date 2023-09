In Mühlhausen sollen Radfahrer mehr Platz auf den Straßen erhalten. Das neue Radwegekonzept für die Stadt und die neun Ortsteile ist am Mittwochabend im Kultursaal am Schwanenteich vorgestellt worden. Es enthält 278 Änderungsvorschlage zum bestehenden Wegenetz.

Breitere und eigene Radwege haben sich die Mühlhäuser in einer Online-Umfrage gewünscht (Symbolfoto). Bildrechte: dpa