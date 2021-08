Eine Gruppe sogenannter Reichsbürger hat am Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Mühlhausen für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die neun Frauen und Männer das Gebäude in der Burgstraße ohne Mund-Nasen-Schutzmasken betreten. Der Aufforderung des Sicherheitsdienstes, Masken aufzusetzen, seien sie nicht nachgekommen.