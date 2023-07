Dem Jugendhilfeausschuss zufolge erhält der Kreis in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro für alle Schulsozialarbeiter. Das Geld werde an die freien Träger KAB, Zwiwel und den evangelischen Kirchenkreis weitergereicht. Der Kreis ermittle derzeit den Bedarf für jede einzelne Schule. Nach Angaben der zuständigen Fachdienstleiterin ist ein Schulsozialarbeiter in der Regel für zwei Schulen zuständig.