Garagen für Fahrräder und Coworking-Arbeitsplätze in der Fußgängerzone. Mit "smarten" Angeboten will Mühlhausen die Altstadt beleben und mehr junge Leute sowie Touristen anlocken. Sechs Millionen Euro kommen laut Oberbürgermeister Johannes Bruns aus dem Bundesprogramm "Smart Cities". Insgesamt will Mühlhausen knapp zehn Millionen Euro investieren. Los geht im Frühjahr.

Der erste Coworking-Space in Mühlhausen soll entstehen: für Pendler, die im Moment im Homeoffice arbeiten und nach Alternativen in der Stadt suchen. Dafür wird ein leerstehender Laden in der Fußgängerzone umgebaut. In dem Gebäude der Städtischen Wohnungsgesellschaft entsteht eine "Stadt-Werkstatt" mit Platz für Workshops und Ideenwettbewerbe. In einer Lounge soll es nicht nur Kaffee geben, sondern auch Sprechstunden mit dem Oberbürgermeister. Dazu viele Informationen zur Stadtentwicklung - per Whiteboard und in Gesprächsrunden.