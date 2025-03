Im Dezember hatte die mbw-Gruppe Insolvenzanträge für ihre sechs Werke erstellt. Von der Insolvenz sind in Thüringen 100 Beschäftigte betroffen, 40 am Standort Sömmerda und 60 am Standort in Mühlhausen. Die mbw-Gruppe ist auf die Veredelung von Metallen spezialisiert. Zu den wichtigsten Kunden gehören Unternehmen in der Autoindustrie, aber auch im Baugewerbe.