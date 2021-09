Der nach Angaben des Umweltministeriums größte Solarthermiepark Thüringens ist am Donnerstag in Mühlhausen in Betrieb gegangen. Am Stadtrand erhitzen mehr als 1.100 Solarmodule Wasser und verwandeln Sonnenergie in Wärme. Die Anlage wird für 400 Haushalte, Betriebe und öffentliche Gebäude Fernwärme liefern. Der Solarpark kostet drei Millionen Euro, davon sind rund 2,3 Millionen Fördermittelt.