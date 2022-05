"Mühlhäuser Pflaumenmus" ist auch außerhalb der Stadtgrenzen bekannt. Seit 1908 wird der Aufstrich in der Nordthüringer Stadt produziert. Die Mutterfirma "Mühlhäuser GmbH" hat ihren Verwaltungssitz seit 2008 in Mönchengladbach.

In den sozialen Netzwerken stößt der neue Name jedoch größtenteils auf Unverständnis. Bei einer Facebook-Umfrage sprachen sich 1.353 von 1.728 Teilnehmern gegen den neuen Namen aus (Stand 19.05., 10:30 Uhr). In den Kommentaren zeigen sich die Teilnehmer verwirrt über die Umbenennung. Schließlich wurde das Fest, das seit 30 Jahren zu Pfingsten gefeiert wird, nicht zum ersten Mal umbenannt.