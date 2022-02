An die Brandnacht vom 23. zum 24. Februar 2018 erinnern sich noch viele Mühlhäuser. Es herrschten Minusgrade. Gegen 22 Uhr vernahmen Nachbarn Kinderschreien aus einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Lindenbühl/Wanfrieder Straße. Innerhalb weniger Minuten stand der Mehrgeschosser in Flammen. Bevor die Feuerwehrleute am Einsatzort waren, hatten Nachbarn begonnen, die meisten der 16 Bewohner mit einer Leiter aus dem brennenden Haus zu holen.