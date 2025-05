In Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis hat am Montag der Aufbau einer mittelalterlichen Wurfmaschine begonnen. Wie Initiator Darvin Werland mitteilte, handelt es sich um ein zwölf Meter hohes Trebuchet, das nach einer historischen Zeichnung aus dem Jahr 1236 rekonstruiert wird. Die Vorlage stammt aus Frankreich.

Die Wurfmaschine ist eine der Hauptattraktionen des "Freiheitsfestes", das von Donnerstag bis Sonntag in der Mühlhäuser Innenstadt stattfindet. Der Grundrahmen wurde bereits errichtet, seit Dienstagvormittag wuchs das Trebuchet auf dem Untermarkt weiter in die Höhe. Der Schlagbaum soll am Mittwoch montiert werden. Am Mittwochabend ist eine feierliche Taufe der Konstruktion geplant.