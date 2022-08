Vor einer Woche war in Mühlhausen in der Unstrut ein dreijähriges Mädchen ertrunken. Das Kind hatte zusammen mit anderen Kindern und Erwachsenen von einer Brücke aus Enten gefüttert. Das Mädchen war dann plötzlich verschwunden. Kurz darauf wurde es im Wasser treibend aufgefunden. Im Krankenhaus wurde sein Tod festgestellt. Laut Polizei ist die Stelle an der Brücke wegen Bäumen und Sträuchern nicht leicht einzusehen.