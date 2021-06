Im Nikolaiviertel in Mühlhausen wird ab Montag (21.06.2021) die Bundesstraße 249 wegen Arbeiten an einer Wasserleitung voll gesperrt. Wie der zuständige Trinkwasserverband und die Stadt Mühlhausen informierten, dauert die Reparatur an der Trasse voraussichtlich zwei bis drei Wochen. Der Verkehr wird derweil umgeleitet. Repariert werden demnach auch die beschädigte Straße und der Gehweg.

Am Pfingstwochenende hatte es in der Wanfrieder Straße auf der Höhe der Dorlaer Straße einen Rohrbruch an der Hauptversorgungsleitung für das Bahnhofsviertel gegeben. Die Bewohner dort erhalten seitdem ihr Trinkwasser aus einer anderen Leitung. Die Mühlhäuser, die direkt an der Baustelle wohnen, werden durch eine andere Trasse versorgt. Polizisten lotsen vor Unterrichtsbeginn die Schüler der benachbarten Nikolai-Grundschule an der Baustelle vorbei.