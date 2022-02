Wegen verfassungsfeindlicher Symbole an dessen Wohnhaus hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen den NPD-Funktionär Thorsten Heise angeklagt. Entsprechende Informationen liegen MDR THÜRINGEN vor. Konkret geht es um vier Hakenkreuze, die in den steinernen Türsturz eines Fachwerktürmchens gemeißelt sind. Das Gebäude in Fretterode im Eichsfeld steht seit fast zwei Jahren.