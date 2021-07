Die Kinosessel in der Nische stammen vom Burgtheater nebenan, die Barhocker haben Pedale wie ein Fahrrad, Gold und Schwarz sowie viel Grün. Die Farben sind auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen ausgesucht worden. Auch der Style entspricht den Vorstellungen der jungen Gastronomen: Industrial und Dschungel. Restaurierte Fahrräder hängen an den Wänden.

Vor drei Jahren hat der Verein "Zwischenwelten" eine aufwendige Befragung unter mehr als 1.000 Kindern und Jugendlichen in der Region begonnen. Auf der Wunschliste stand ein Jugendcafé ganz oben. Dass es inzwischen geöffnet hat, ist das Ergebnis von Hunderten Arbeitsstunden. Zwölf- bis 18-Jährige haben den Eckbereich des Schlosses in einen attraktiven Freizeitbereich verwandelt: mit Außenbereich, einem Restaurant mit Tischen, Thekenbereich mit Hockern und vielen Details wie Lichterketten, grünen Blätter, Kerzen und gemütlichen Sofas.

"Einfach kuschelig", sagt die 18-jährige Laura. In jeder Ecke falle ein neues Detail auf, findet die Schülerin. Dazu gehören auch die Info- und Tausch-Bar sowie die Leseecke. Die Speisekarte stammt auch von den Jugendlichen, sie wurde auf dem Wochenmarkt in Bad Langensalza getestet. Die Waffelpommes und Veggieburger kamen gut an. Gemeinsam mit Koch Sven Sippel haben die jungen Leute nach Angeboten gesucht, die gesund sind und schmecken. Die Preise sind auf den Gast zugeschnitten: Jugendliche bis 18 Jahre zahlen gut zwei Euro weniger als Erwachsene.

Zunächst gibt es drei Öffnungstage: Montagnachmittag, Donnerstagmittag und Freitagabend. Am Wochenende wollte noch niemand das Café öffnen. In den Sommerferien soll Freitagabend zusätzlich der Veranstaltungskeller für gute Musik geöffnet sein. Die zwölfjährige Lotte ist jetzt weniger im Reiterhof, dafür hilft sie im Jugendcafé kräftig mit. Sie kellnert, sie räumt auf, sie kassiert ab. "Die viele Arbeit hat sich gelohnt", sagt die Schülerin. Das Tablett trägt sie wie ein Profi durchs Café.

Einzigartig in Bad Langensalza dürfte auch die "Sozial-Bezahl-Bar" sein. Dabei können Menschen anderen etwas Gutes zu. Man gibt eine Bestellung mit Essen oder Getränken auf, bezahlt diese, nimmt sie aber selbst nicht in Anspruch. Der Kassenbon aber kommt an die "Sozial-Bezahl-Bar". Wer am Ende des Monats kein Geld mehr hat, kann sich den Bon wegnehmen und die jeweilige Bestellung erhalten.