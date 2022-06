#Thüringen9Euro Vogelschutzwarte Seebach lädt zum Staunen über Eulen, Störche und Kauze ein

Zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza liegt die Staatliche Vogelschutzwarte Seebach. Sie ist eines der Ausflugsziele, die in Thüringen gut per 9-Euro-Ticket zu erreichen sind. Vom Bahnhof am Ortsrand von Seebach ist der zwei Hektar große Vogelschutzpark in wenigen Gehminuten zu erreichen. In der 800 Jahre alten Wasserburg gibt es Sammlungen, eine Nisthöhlenkamera und Informationen zum Vogelschutz. Im Park stehen Volieren mit Pfleglingen und Vögeln, die auf die Auswilderung vorbereitet werden.