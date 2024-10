Alltag in der Mühlhäuser Straße in Oberdorla: Bis zu 2.800 Fahrzeuge, darunter viele Lkw, durchqueren täglich die Straße. Trotz des abschnittsweisen Tempolimits 30 rasen sie durch die Landesstraße. Die Fahrbahn ist zwischen Brunnenstraße und Schafsgasse teilweise nur vier Meter breit. Dazu schmale Fußwege und Masten, weshalb Anwohner für ihr Fortkommen an diesen Stellen die Fahrbahn betreten müssen.