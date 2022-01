Digitaler Bürgerservice Neues Online-Angebot in 50 Thüringer Kommunen - Schnittstelle in Bad Langensalza entwickelt

Per Mausklick können ab diesem Jahr in 50 Thüringer Kommunen Geburts-und Heiratsurkunde beantragt werden. Entwickelt wurde die digitale Schnittstelle in Bad Langensalza. Eine Online-Bezahlfunktion wird im März aktiviert.