In der Stadtkirche "St. Servator" in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis hat der Wiedereinbau der restaurierten Schäffer-Orgel begonnen. Rund 150.000 Euro kostete die Restaurierung des Hauptwerkes. Geld dafür hatten die Schlotheimer selbst gesammelt, 70.000 Euro kamen vom Bund, weitere Fördermittel aus verschiedenen Töpfen.

Die Schlotheimer Orgel aus dem 17. Jahrhundert ist eine der ältesten in Thüringen. In den letzten anderthalb Jahren war sie komplett verstummt, weil sie in einer Werkstatt in Waltershausen im Kreis Gotha restauriert wurde. Nun kehrt sie Stück für Stück zurück. Für den Wiedereinbau müssen viele Einzelteile zusammengesetzt werden.