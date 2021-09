Die Protestplakate sind verschwunden. Die letzten Strom- und Gasleitungen werden verlegt. Auch die Archäologen sind noch aktiv. In die Ortsumfahrungen an der Bundesstraße 247 von Mühlhausen und Großengottern sind bereits 15 Millionen Euro investiert worden. Seit zehn Jahren wird an der vierspurigen Trasse geplant.