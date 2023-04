80 besonders farbenfrohe Eier aus Italien, der Türkei und aus der Lausitz sind seit vergangener Woche in einer Sonderschau in Bad Langensalza zu sehen. Doch das ist nicht alles: Hunderte andere Eier sind im Depot des Stadtmuseums eingelagert worden und sollen nach und nach - immer zu Ostern - gezeigt werden.

Sie waren in Werkstätten, in Läden und auf Märkten in Ungarn, Ukraine, Tschechien, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei unterwegs. Nach 1990 ist die Ostereiersuche auch auf Westeuropa, Nordafrika und die Türkei ausgedehnt worden. Der Urlaub ist so geplant worden, sagt Beate Tremmel. Es mussten auf jeden Fall Kunstgewerbe-Läden und Märkte am Urlaubsort zu finden sein.