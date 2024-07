Der Vorverkauf für das Party.San Metal Open Air endet am 2. August. Es wird aber auch Tages- und Drei-Tages-Tickets in ausreichender Menge vor Ort geben, heißt es auf der Party.San-Homepage.

Übrigens: Auch wer auf elektronische Sounds steht, kommt am zweiten Augustwochenende in Thüringen auf seine Kosten. Hier gibt's alle Infos zum SonneMondSterne-Festival 2024 an der Bleilochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf.