"Die Kollegen und Gäste in Wacken tun mir entsetzlich leid", sagt Party.San-Chef Flicke. "Die Schlammbilder erinnern mich an 2010, als wir so etwas in Bad Berka erlebt haben." Damals war das Gelände ähnlich wie dieses Jahr in Wacken vom Regen so aufgeweicht, dass Autos sich festfuhren, Landwirte zogen sie aus dem Schlamm. Anschließend beschloss das Team, ein neues Gelände zu suchen - und fand es in Schlotheim.