Dann war der Weg frei für ihre erste Stelle in Deutschland. Hier will die Mutter einer siebenjährigen Tochter Fuß fassen und irgendwann Ehemann und Kind nachholen.

Der Pflegebedarf ist hoch und der Arbeitsmarkt mit Pflegekräften aus Ost- und Südosteuropa leer, sagt Heim-Manager Erik Petke. Deshalb habe er internationale Vermittler bemüht. Nach Jisha Joy sind inzwischen noch zwei weitere Krankenschwestern aus Indien eingetroffen; die beiden Frauen sind in einem Heim in Hüpstedt tätig.

"Dieses Miteinander ist entscheidend", sagt Petke. Es kommt auf den "absoluten Willen zur Integration" an. Bei den Mitarbeitenden aus dem Ausland sei das zu 100 Prozent gegeben; auch die Gesellschaft müsse so offen wie im Unstrut-Hainich-Kreis sein. Bewohnerin Hedwig Montag ist begeistert vom internationalen Pflegeteam. Die 83-Jährige hat natürlich auch Jisha nach dem Wohin und Woher gefragt.

"Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden", sagt Jisha und lächelt. "Alle helfen", sagt sie. Auch die Bewohner wissen, dass sie aus Indien kommt. Sie unterstützen sie, geben Tipps. Die ersten Wochen habe sie in einer Pension in einem Nachbarort gewohnt. Weil der Fahrdienst aus Hausmeistern und anderen Kollegen zu aufwendig war, ist sie vor wenigen Tagen nach Diedorf umgezogen.

Den Führerschein will sie so schnell wie möglich machen. Sie ist sehr froh, dass Kollegen trotz der vielen Arbeit sie beispielsweise mit dem Auto zum Einkaufen mitnehmen. Die ersten Wochen seien voller neuer Eindrücke gewesen. Die Bewohner seien sehr aufgeschlossen und offen. Sie werde von allen Kollegen unterstützt, habe in kurzer Zeit viele Freunde gewonnen.

In den ersten Tagen arbeitet Qualitätsmanagerin Josephine Wagner-Lehm besonders intensiv mit ihr zusammen. Die "Neue" soll sich schnell in die Pflegestandards einarbeiten. In Indien habe das deutsche Gesundheitswesen einen außerordentlich guten Ruf, sagt Jisha. Das betreffe die moderne Technik und das System an sich. Der deutlich bessere Verdienst und dieses Image seien der Hauptgrund gewesen, das Angebot aus Deutschland anzunehmen.