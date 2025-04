Im Bahnhofsviertel in Mühlhausen läuft seit Mittwochmittag einen größerer Polizeieinsatz. Auch Feuerwehrleute und Spezialisten des Landeskriminalamtes sind im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, hat sich ein Mann in der Pfannschmidtstraße in seiner Wohnung verschanzt. Er sei zudem verdächtig auf dem Balkon aufgefallen.