Kriminalität Mann aus Gotha nach Verschwinden von 12-Jähriger in U-Haft

Ende Januar verschwand in Bad Langensalza eine 12-Jährige, eine Woche später fand sie die Polizei in Gotha - und zwar in der Wohnung eines 33 Jahre alten Mannes. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft.